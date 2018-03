Gratis cursus politiek actief van provincie

Amstelland – De provincie Noord-Holland biedt twee keer de cursus Politiek Actief aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus start op dinsdag 3 april en woensdag 11 april in Haarlem. Aanmelden is gratis en kan via www.noord-holland.nl/politiekactief

Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid? Op deze vragen en meer krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training overtuigend debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk te horen. Ter afsluiting wonen de deelnemers een commissievergadering bij.

Meer informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland biedt de cursus aan de inwoners van Noord-Holland aan. ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – verzorgt de cursussen. Er is een beperkt aantal plaatsen. Kijk voor meer informatie en opgave op de website: www.noord-holland.nl/politiekactief