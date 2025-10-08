Gratis cursus ‘In Balans’ voor 65-plussers

Aalsmeer – Vallen is één van de grootste risico’s voor ouderen, maar het goede nieuws is: u kunt er iets aan doen. In november starten in Aalsmeer en Kudelstaart weer de gratis cursussen In Balans, speciaal voor mensen van 65 jaar en ouder die graag vitaal en zelfstandig willen blijven. De cursus helpt om sterker te staan, letterlijk én figuurlijk. In Balans is een praktische groepstraining waarin gewerkt wordt aan spierkracht, evenwicht en zelfvertrouwen. Er wordt geleerd hoe vallen voorkomen kan worden en inzicht wordt gegeven hoe het lichaam verandert met de jaren. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, gezellig en worden begeleid door een deskundige docent uit de regio. De cursus duurt ongeveer tien weken, met twee bijeenkomsten per week. De deelnemers doen oefeningen, krijgen informatie over bewegen en ontvangen een cursusboek om thuis verder te oefenen. Huisartsen en fysiotherapeuten bevelen ‘In Balans’ van harte aan en dankzij financiering door de gemeente is deelname helemaal gratis.

Zelfvertrouwen terug

Mevrouw Kuiper (77) vertelt: “Na een val op straat durfde ik nauwelijks nog naar buiten. Dankzij In Balans heb ik mijn zelfvertrouwen terug. Ik weet nu waarop ik moet letten en doe dagelijks mijn oefeningen. Ik ga weer met plezier naar mijn dochter en kleinkinderen.”

Valrisico-test

Nieuwsgierig hoe groot uw risico op vallen is? Doe de test op ikstasterkinamstelland.nl. Liever persoonlijk langskomen? Dat kan ook, op maandag 13 oktober van 10.30 tot 12.00 uur in Buurthuis ‘t Middelpunt (Wilhelminastraat 55) en op donderdag 16 oktober van 10.30 tot 12.00 uur in Buurthuis Hornmeer (Dreef 1). Als uit de test blijkt dat u een ‘matig valrisico’ heeft, kunt u zich direct aanmelden voor de cursus.

In Aalsmeer en Kudelstaart

De cursus wordt in Aalsmeer gegeven in het Parochiehuis (Gerberastraat 6), start op dinsdag 4 november en de bijeenkomsten zijn op dinsdag en vrijdag van 13.15 tot 14.15 uur. In Kudelstaart is de cursus in Dorpshuis ’t Podium (Kudelstaartseweg 239), start op vrijdag 7 november en de bijeenkomsten zijn op vrijdag en dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden of meer weten? Kijk op participe-amstelland.nu/valpreventie of participe-amstelland.nu/cursus-in-balans.

Foto: Dankzij ‘In Balans’ het zelfvertrouwen weer terug. Foto: aangeleverd