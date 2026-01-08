Gratis abonnement op bieb voor Aalsmeerpashouders

Aalsmeer – In heel 2026 kunnen mensen met een Aalsmeerpas gratis een Basis Jaarabonnement op de Bibliotheek Amstelland afsluiten. Met dit jaarabonnement kunnen Aalsmeerpashouders gratis boeken lenen in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland en gebruik maken van de Online Bibliotheek. Het abonnement is 12 maanden geldig en gaat in op het moment dat het abonnement is afgesloten.

Aalsmeerpashouders kunnen het abonnement afsluiten in de vestiging in Aalsmeer (Marktstraat 19).“Als Bibliotheek willen we voor iedereen een toegankelijke plek zijn. Met het gratis abonnement voor mensen met een Aalsmeerpas hopen we de drempel te verlagen, zodat nog meer mensen in contact komen met boeken, leesplezier en al onze culturele activiteiten en cursussen”, aldus Elisabeth Duijser, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

Meedoen in maatschappij

De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen en vermogen kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is in 2016 de Aalsmeerpas gelanceerd. Dit is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten in de gemeente Aalsmeer.

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De Bibliotheek is 7 dagen per week open, heeft op dit moment 5 vestigingen in 3 gemeenten, ontvangt zo’n 524.0000 mensen per jaar, heeft ruim 38.500 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekamstelland.nl