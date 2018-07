Gouden Penseel voor bloem boeket

Aalsmeer – Zaterdag 30 juni werd in een goed gevulde burgerzaal van het gemeentehuis de ‘Ik Toon Maand‘ op een muzikaal feestelijk wijze afgesloten. Na vrolijke klanken van muziekvereniging Flora en smartlappenkoor Denk aan de Buren werden de winnaars van de Amazing Amateurs werden bekend gemaakt.

De kersverse voorzitter van KCA: Wilbert Streng benadrukte nog eens hoe goed de samenwerking met het Cultuurpunt was verlopen. “En wij gaan hier zeker mee door!” Dat is een goed bericht want ook hier telt de vaak gebruikte slogan: ‘Samen staan wij sterk’! Heleen van Haaften, voorzitter van de KCA werkgroep Beeldende Kunst, lichtte de beslissing van de jury bestaande uit Miep Maarse, Annemiek Rozenberg, Josephine van Breugel en haar zelf toe.

Lef en durf

De Gouden Penseel – een wisseltrofee – ging naar Jeannette Hartgerink voor haar olie/doek schilderij waarop een prachtig bloem boeket. “De kleur en de compositie getuigen van lef en durf”, aldus de jury. De tweede prijs was voor Irma Maarsen. Haar speksteen beeld toont een fraaie belijning en er is op een mooie wijze gebruik gemaakt van de structuur van de steen (helaas is het om veiligheidsredenen niet mogelijk het beeld te exposeren). De derde prijs ging naar fotograaf Erik de Rijk. Soms heb je als fotograaf gewoon heel veel geluk. Deze toevalstreffer: een grote krab is daar een duidelijk voorbeeld van. “Erik fotografeert veel in de natuur en haalt zijn onderwerpen vlijmscherp naar ons toe en zet ze in een prachtige compositie”, aldus de jury. De publieksprijs is uitgereikt aan Ingrid Wiebe-Otto. Met een overweldigende meerderheid van stemmen is haar tekening van de hond van haar broer op een praam dit jaar tot publiekslieveling verkozen.

Te zien in burgerzaal

De kunstwerken van de winnaars zijn samen met de foto’s van Aalsmeer Photo en nog een aantal Amazing Amateurs schilderijen en foto’s gedurende de zomer maanden te zien in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Tijdens werktijden kan eenieder vrijblijvend het gemeentehuis binnenstappen om op de blauwe borden de creaties te bekijken. De komende weken zullen alle kunstwerken onder de loep worden genomen.

Janna van Zon