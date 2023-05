Golfbaan in Amsterdamse Bos voor goed doel

Aalsmeer – Afgelopen weken werden de eerste van 18 cirkels in het Amsterdamse Bos gemaaid. Dat maaien van de ‘greens’ is een voorbode van de aanleg van een heuse 18 holes golfbaan. Op dinsdag 27 juni is het Bos omgetoverd voor een evenement van één dag. Dan vindt het Amsterdamse Bos Golf plaats. Inzet is: geld bijeenbrengen voor het goede doel, de behandeling van Fronto Temporale Dementie. FTD is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. Bij FTD zijn de voorste en zijkwabben van de hersenen aangedaan: de frontaal- en temporaalkwabben. Beide kwabben spelen een belangrijke rol bij het reguleren van gedrag. Gedragsveranderingen zijn dan ook het belangrijkste kenmerk van frontotemporale dementie.

In een nieuwe studie wil het Erasmus MC de rol van ontstekingen in de hersenen (neuro-inflammatie) bij erfelijke FTD bestuderen. Dankzij de donatie van het Amsterdamse Bos Golf kan het onderzoek naar neuro-inflammatie uitgevoerd worden en kan vastgesteld worden welke genetische factoren een rol spelen bij het krijgen van de ziekte.

Inschrijven

Dit wordt de elfde editie van het Amsterdamse Bos Golf dat de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief Ronde Venen) organiseert. Ook in de vorige edities van het toernooi stond de behandeling van hersenkwalen centraal (MS, herseninfarcten, Hersenbank). Amsterdamse Bos Golf nodigt bedrijventeams uit de regio rond het Amsterdamse Bos uit om deel te nemen met een flight van vier personen. Maar ook individuele golfers kunnen meedoen. “Het toernooi is een uniek relatiebeheer evenement in de regio. Inspanning wordt gecombineerd met ontspanning en verrassing met culinair genieten. En dat is alleen nog maar in de baan”, aldus een enthousiaste Jaap Overbeek, zelf een actieve golfer en verantwoordelijk voor de pr van het Amsterdamse Bos Golf.

Inschrijven kan via de website www.amsterdamsebosgolf.nl. Na gedane arbeid, is het nog beter eten en drinken! Een exquise diner zal de tongen letterlijk in beweging brengen. De avond wordt afgesloten met een gezellige veiling van enkele hoogstaande diensten en prachtige producten. Kortom een geweldige dag voor een geweldig goed doel.