Aalsmeer – In de burgerzaal van het raadhuis is tot en met de laatste vrijdag voor de Kunstroute in september het kunstwerk ‘Gezichten van Aalsmeer’(GvA) te zien tijdens openingstijden. Onder het motto ‘Meedoen is de kunst’ hebben de kunstenaars Femke Kempkes, Karin Borgman en Jan Daalman van de Kunstploeg zoveel mogelijk Aalsmeerders verleid om een zelfportret te maken. Dit project startte in 2022 en wordt tijdens de Kunstroute van 2025 zoals het nu is definitief ontmanteld.

Het bestaat uit 260 zelfportretjes in woord en beeld. Deelnemers mochten zichzelf in zwart en wit afbeelden op linnen doekjes van A5-formaat op de ene zijde en op de andere een tekst die begon met de woorden ’Ik ben’. Daarna zijn alle portretjes samengesmeed tot één groot ‘Gezichten van Aalsmeer’. Dit breed opgezette community kunstproject van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en de Kunstploeg samen is onderdeel van de ‘Gezichten van Noord-Holland’. Een initiatief van het Frans Hals museum en het Amsterdam Museum samen. Daarin zijn historische portretten gekoppeld aan portretten van Noord-Hollanders van nu. Zo was GvA te zien in het Amsterdam Museum, in het Frans Hals Museum en in het Oude Raadhuis.

Deelnemers kunnen hun portret in het weekend van de Kunstroute uit het grote geheel komen knippen. Locatie vanouds de oude boomgaard aan de Uiterweg met terras en overheerlijke appeltaart van Gewoon Doen.

Foto: Project ‘Gezichten van Aalsmeer’ weer thuis. Van links naar rechts de initiatiefnemers: Jan Daalman, Femke Kempkes en Karin Borgman van De Kunstploeg (foto aangeleverd).