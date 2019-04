Gezellige start voor Stokstaartjes Qui Vive

De Kwakel – Eerste Paasdag was het weer feest bij hockeyvereniging Qui Vive. In alle vroegte was de paashaas ook dit jaar voor alle stokstaartjes langs geweest om overal rondom veld 1 eitjes te verstoppen. De training begon dan ook na een gezamenlijke warming up met het zoeken van de eitjes. Er was één speciaal ei: een gouden ei. Degene die dit ei vond kreeg een heerlijke paashaas. Er werd door iedereen overal druk gezocht. Marijn was uiteindelijk de gelukkige die dit speciale ei in het oefendoel vond.

Na het zoeken werd er in verschillende groepjes lekker getraind. Knotshockey, op doel slaan en verschillende parcourtjes zorgden voor ontzettend veel gezelligheid. De training werd afgesloten met het gezamenlijk drinken van limonade en het eten van de lekkere eitjes die overal gevonden waren.

De stokstaartjes gaan nu even genieten van de vakantie en komen weer bijeen op zondag 12 mei.

Ook dit wordt een speciale training gezien alle ouders van de stokstaartjes voor deze training zijn uitgenodigd om lekker mee te doen. Op die manier kunnen zij ook ervaren hoe het hockeyspelletje in elkaar zit en kunnen de stokstaartjes papa en/of mama laten zien hoe leuk het is.