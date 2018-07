Gezellige buurtbarbecue in Apollostraat

Aalsmeer – Zaterdag 14 juli was de 26ste buurtbarbecue van de Apollostraat en de Beethovenlaan. Eindelijk konden de bewoners weer terecht op het speelpleintje, nadat de afgelopen twee jaar uitgeweken moest worden naar binnen, vanwege het slechte weer.

Oorspronkelijk is deze wijk in de Hornmeer een buurt waarin de meeste mensen al jarenlang woonachtig zijn, maar waar nu ook steeds meer nieuwe jonge gezinnen hun intrede doen. Bijzonder leuk om deze twee groepen bij elkaar te brengen via de buurtbarbecue.

Er was een heel hoge opkomst dit jaar. De buurtgenoten hadden allen heerlijk eten bereid en de kinderen werden geschminkt.

Na het diner kwam de ijscoman ook nog langs en daarna zijn de aanwezigen in vijf groepen onderverdeeld voor de Aalsmeer kennisquiz en de inmiddels bekende muziekquiz.

Al met al een zeer succesvol en gezellige avond!