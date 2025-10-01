Gezellige burendag in de Marktstraat

Aalsmeer – Nadat er vorig jaar al een bijeenkomst was buiten bij De Oude Veiling zijn dit jaar 3 buurvrouwen in de Markstraat bij elkaar gekomen om weer een gezellig burendag te organiseren. Bij de buren met de overkapping aan de waterkant waren statafels en een tent neergezet en alles in gereedheid bracht voor leuke bijeenkomst. De meeste buren van het nieuwbouwgedeelte komen al vanaf 2007 op verjaardagen en barbecues bij elkaar en weten elkaar in de straatapp ook digitaal te vinden voor een pakje of een stuk gereedschap. Zo wordt met de voetbal en nu voor het eerst met de feestweek ook de straat versiert met slingers.

Nu in het kader van de burendag was er geflyerd in het oude gedeelte en met succes. Deze buren waren er ook bij en een aantal zijn ook aan de straatapp toegevoegd. De drie buurvrouwen hadden aan alles gedacht. Na het welkomstwoord begon een quiz met vragen voor petje op – petje af. De prijs voor de winnaars was natuurlijk een pak koffie. Ook hebben de meeste buren het ‘burenboek’ ingevuld met daarbij de dromen van de Markstraatbewoners. De leukste was toch wel het winnen van de postcodeloterij voor de hele straat. Ook schalde over de Kerkwetering zelfs het Marktstraatlied welke was ingezongen door buurvrouw Monique en de rest van de buren zongen vrolijk mee op de melodie van ‘Terug in de Tijd’ van Yves Berendse.

Na de pizza en de pasta is er nog een foto gemaakt die de Marktstraat buren de rest van Aalsmeer niet willen onthouden. Hopelijk is dit een mooie stimulans voor andere straten om ook gezellig een burendag te organiseren, want het oude gezegde is nog altijd aan de orde in deze tijd: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’.

Foto: De ‘buurtjes’ van de Marktstraat (aangeleverd).