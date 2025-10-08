Gezellige activiteiten in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – De komende weken bruist Buurthuis Hornmeer aan de Dreef weer van de gezelligheid. Op de agenda staan drie heel verschillende, maar even leuke evenementen: een familiebingo, een middag vol nostalgie en herkenning met Gert van den Born, en een rommel- en boekenmarkt met duurzame vondsten. Iedereen is van harte welkom om mee te doen, mee te kijken of gewoon langs te komen.

Familiebingo

Op zondagmiddag 12 oktober organiseert Buurthuis Hornmeer een gezellige familiebingo voor jong en oud. De deuren gaan open om 13.30 uur, de bingo start om 14.00 uur. Het wordt een middag vol spanning, gezelligheid en mooie prijzen, deels beschikbaar gesteld door ondernemers uit de buurt. Aanmelden is wel een vereiste en kan via activiteitenhornmeer@gmail.com. Kom gezellig met familie of vrienden en geniet van een leuke zondagmiddag vol plezier en verrassingen!

Nostalgie met Gert

Wie houdt van muziek, herinneringen en de sfeer van vroeger, mag zondag 19 oktober niet missen. Deze middag presenteert Gert van den Born zijn programma Nostalgie met Gert in Buurthuis Hornmeer. Met muziek, beelden en verhalen neemt hij het publiek mee terug naar de jaren zestig tot tachtig, naar de tijd van Elvis, de Beatles, de Stones, oude tv-series en herkenbare momenten uit het dagelijks leven. De toegang is gratis. De deuren gaan open om 13.30 uur, en het programma start om 14.00 uur. Aanmelden kan via activiteitenhornmeer@gmail.com of door de naam op de lijst in het Buurthuis aan Dreef 1 te schrijven. Een heerlijke middag vol warmte, herinneringen en verbinding!

Rommel- en boekenmarkt

Op zaterdag 1 november verandert Buurthuis Hornmeer in een sfeervolle markthal vol boeken, tweedehands schatten en buurtgezelligheid. Van 10.00 tot 16.00 uur kan er volop gesnuffeld en gescoord worden. Wie zelf wil verkopen, kan een standplaats huren voor slechts 5 euro (inclusief tafel of vloeroppervlak). De markt is bedoeld voor particuliere verkoop en kleding, meubels en witgoed mogen niet verkocht worden. Een perfecte gelegenheid om spullen een tweede leven te geven, anderen blij te maken en duurzaam bezig te zijn! Aanmelden voor een kraampje kan via activiteitenhornmeer@gmail.com.

Foto: Bingomiddag in Buurthuis Hornmeer (aangeleverd).