Gezellig zomerkamp voor jeugd van Atlantis

Mijdrecht – Afgelopen week vond het jaarlijkse zomerkamp voor jeugdleden van korfbalvereniging Atlantis opnieuw plaats. Met 27 kinderen, 14 man leiding en een volgeladen vrachtwagen van Brouwer Transport en Logistiek Mijdrecht vertrok de karavaan richting Bergeijk voor een intensieve, natte, gezellige en sportieve week. Zij verbleven in de mooie locatie de Reehoeve.

Een week lang werden er allerlei sportieve, spannende en gezellige activiteiten georganiseerd zoals het douanespel, de Las Vegas themadag, een dropping, de bonte avond en nog veel meer. Het was weer een vermoeiende maar fantastische week.

In 2024 is het kamp van 20 t/m 27 juli en naar een nieuwe locatie: kampeerboerderij de Stevert in Steensel. Zij hopen natuurlijk weer op een grote gezellige groep! Inschrijven voor Atlantis kamp 2024 kan vanaf de foto/filmavond.

Atlantis bedankt iedereen die aan het kamp heeft bijgedragen en in het bijzonder Brouwer Transport en Logistiek Mijdrecht. De vereniging hoopt ook volgend jaar weer op alle steun zodat men er weer een onvergetelijk week van kan maken.