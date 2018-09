Gezellig startfeest bij OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag 21 september was het jaarlijkse startfeest weer op OBS Kudelstaart. Leerlingen uit groep acht organiseren dit leuke feest aan het begin van het schooljaar om geld op te halen voor het schoolkamp dat in april op Texel wordt gehouden. En dat is zeer goed gelukt, want ze hebben ruim € 1500,- met elkaar ingezameld. Alle leerlingen hebben flink hun best gedaan om er een succes van te maken. Ze hebben activiteiten bedacht en zijn langs winkeliers, ondernemers en kwekerijen gegaan om producten te regelen.

Rad van fortuin en veiling

Er was een rad van fortuin waarbij er in vier rondes mooie prijzen gewonnen konden worden, zoals diner- en kappersbonnen, sieraden, planten en bloemen. De lootjes voor het rad zijn traditiegetrouw altijd snel uitverkocht. Ook was er een veiling waar op producten, zoals een golfclinic, hockeytassen en een mixer, geboden kon worden. Daar is ook veel geld mee opgehaald. De bloemen- en plantenverkoop was zoals ieder jaar weer erg populair, want er was veel moois te koop. Maar het leukste voor de kinderen die langs kwamen op het startfeest waren toch wel de activiteiten. Met een bonnenboekje voor slechts € 2,50 kon je deelnemen aan vijf spelletjes, activiteiten of eten en drinken krijgen. Je kon onder andere doelschieten, bowlen, basketballen, sponsgooien en hockeyen, maar er was ook een waarzegster die je toekomst voorspelde. En overal kon je prijsjes winnen. Verder kon je je haren mooi in laten vlechten, je nagels laten lakken, een stoere tatoeage krijgen of je laten schminken.

Cake en koekjes

Voor het eten hadden de kinderen ook goed gezorgd, door zelf taarten, cake, koekjes en muffins te bakken. Maar er waren onder andere ook salades, patat, broodjes kroket en frikandel te koop. Leuk was het ook dat twee leerlingen werden gebeld vanuit de studio van Radio Aalsmeer om in het programma Let’s Go live te vertellen over het startfeest die avond. De groep achters van de OBS Kudelstaart kunnen samen met hun leerkrachten terugkijken op een gezellig en geslaagd startfeest 2018 en zijn de lokale ondernemers erg dankbaar dat ze aan dit feest hebben bijgedragen.