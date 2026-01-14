Gezellig samen eten in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Ook in 2026 kan iedereen elke laatste dinsdag van de maand aanschuiven bij de buurtmaaltijd in Buurthuis Hornmeer. Een enthousiaste groep vrijwilligers kookt dan een verse en gezonde driegangen maaltijd voor iedereen die zin heeft in lekker eten en gezelligheid. Voor slechts 8 euro genieten gasten van een voor-, hoofd- en nagerecht, inclusief een frisdrank.

De eerstvolgende buurtmaaltijd is op dinsdag 27 januari. De inloop is vanaf 17.15 uur in het Buurthuis aan Dreef 1, waarna de maaltijd om 18.00 uur begint. Samen eten is niet alleen lekker, maar vooral ook gezellig. Neem dus gerust buren, vrienden of bekenden mee. Aanmelden is wel nodig en kan vanaf 14 dagen vooraf via activiteitenhornmeer@gmail.com of via de inschrijflijst in het buurthuis. Er volgt een bevestiging als er een plek is, want vol is vol.

Foto: Buurtmaaltijd in Buurthuis Hornmeer (aangeleverd).

