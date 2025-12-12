Gezellig optreden ‘Denk aan de Buren’ in Zorgcentrum

Aalsmeer – Een vrolijke en muzikale middag hebben de bewoners van Zorggroep Aelsmeer beleefd. Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ kwam optreden en dit hebben de buren geweten… Voor de pauze nam het koor de bewoners mee naar Amsterdam en al zingend over de grachten werd door de rest van Nederland getrokken.

Tijdens de pauze werden de bewoners verwend met een lekker advocaatje of een frisse versnapering met natuurlijk een smakelijk hapje erbij.

Na de pauze werd de sfeer helemaal feestelijk: Het smartlappenkoor stapte over op mooie kerstliedjes en daarmee werd officieel het kerstseizoen geopend. Er wordt teruggekeken op een heerlijke en gezellige middag vol herkenning, muziek en warmte.

Foto: Optreden ‘Denk aan de Buren’ voor bewoners van Zorggroep Aelsmeer (aangeleverd).