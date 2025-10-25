Gezellig naar de kermis in Aalsmeer!

Aalsmeer – Vorig jaar liet het zonnetje zich regelmatig zien tijdens de kermisdagen in Aalsmeer en het was droog weer. Dit jaar laten de weergoden zich niet van hun beste kant zien. De eerste kermisdag, woensdag 22 oktober, was het prima weer, droog en af en toe zon, maar daarna sloeg het om en kregen de kermisexploitanten heel wat voor hun kiezen. Storm Benjamin en regen, veel regen, plensbuien zelfs.

Fright Night

Toch blijft men optimistisch en het publiek gelukkig ook. Naar de kermis in ‘eigen dorp’ blijft een geweldig uitje voor jong en oud. Dit jaar staat de kermis in het teken van halloween en wordt het vanavond, zaterdag 25 oktober, extra griezelen tijdens de Fright Night. Tot 23.00 uur staan de gondeltjes, de botsauto’s en onder andere de vliegende olifantjes klaar om in te stappen en te genieten. Natuurlijk kan er een gokje gewaagd worden en zijn allerlei lekkernijen verkrijgbaar.

Pepa Big

Zondag 26 oktober is de laatste dag en is de kermis geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Maak er een gezellig (gezins)dagje uit van, samen met Pepa Big die om 15.00 uur komt kermisvieren. Vergeet overigens niet dat de wintertijd van zaterdag op zondag ingaat (uurtje terug) en te kijken op www.kermiskorting.nl voor kortingsbonnen bij diverse attracties. De kermis in Aalsmeer vindt, net als andere jaren, plaats op het (parkeer)terrein langs de Dreef in Hornmeer.

Foto’s: Ruud Mejier