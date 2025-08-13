Gezellig en sportief: Rondje midgetgolfbaan

Aalsmeer – Zin in een sportief en gezellig uitje dicht bij huis, zelfs binnen de grenzen van de gemeente? Dan zeker eens met een groep of de familie naar de midgetgolfbaan aan de Beethovenlaan 116. Wie regelmatig naar voetbalclub FCA gaat, een ‘potje’ gaan tennissen of de kinderboerderij bezoekt, rijdt er voorbij, maar achter het hek en de groene ‘muur’ bevindt zich een complex dat met heel veel liefde en inzet wordt beheerd door de leden van Midgetgolfclub Aalsmeer. Een groene parel tussen het omliggende asfalt. Een oase van rust, met wel, als de Aalsmeerbaan in gebruik is, af en toe een vliegtuig.

De totaal achttien banen worden elk omringd met bomen en struiken en voor de ‘wachters’ staan bij alle banen een bankje. De moeilijkheidsgraad loopt langzaam op: Baan 1 is een ‘makkie’ vergeleken met wat volgt. Wel is er wat dit betreft een opbeurende afwisseling. Na een pittige hindernis, met een heuvel of een poortje, kan weer moed verzameld worden bij de ietwat makkelijkere baan. Halverwege stuiten de spelers op een bushokje, een rustpunt en handig bij een onverwacht regenbuitje, Alle banen zijn voorzien van een nummer en een passende naam, zoals de salto, het wc-tje (er staat zelfs een echte toiletpot tussen het groen) en de steile wand.

En na afloop punten tellen op het gezellige terras met een drankje, een ijsje en een snack. Een aanrader om buiten sportief aan slag te gaan, voor jong en oud. Zelfs bij een heel zonnige dag, er is volop schaduw door het ruime groen in het park! De midgetgolfbaan is deze vakantie elke woensdag tot en met zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. En wie weet volgt na een rondje de wil om beter te worden en/of vaker te gaan. Midgetgolfen is een sport en de club heet (jeugd)leden van harte welkom. Meer weten? Kijk op www.mgcaalsmeer.nl.

Tekst en foto’s: Jacqueline Kristelijn