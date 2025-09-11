Startfeest met picknick bij KC De Ruimte

Kudelstaart – Het schooljaar bij KC De Ruimte begon dit jaar extra feestelijk. De eerste ochtend werden alle ouders en kinderen verwelkomd met een rode loper en een traktatie. De donuts stonden voor de slogan ‘We springen een gat in de lucht dat we weer mogen beginnen’. Op de eerste vrijdag begon de schooldag met de jaaropening.

En afgelopen vrijdag 5 september was iedereen welkom voor het jaarlijkse startfeest met de beroemde picknick. Eén voor één druppelden de ouders en kinderen binnen voor het jaarlijkse startfeest. Eerst was er een kijkmoment in de klas. Daarna verplaatste het feest zich naar het onderbouwplein, waar tafels en picknickkleedjes vol lekkers klaarstonden. Iedereen had iets mee: van hartige hapjes tot zoetigheid. Terwijl er werd gegeten, werd er volop gekletst en gelachen. Ook was er een moment van de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.

Als verrassing werd het publiek verwend met een muzikaal optreden van twee leerlingen uit groep 7. Het was een mooi moment waar ouders, leerlingen en het team van de Ruimte elkaar beter leerden kennen. Met zon, gezelligheid en veel lekkers was het een vrolijke en verbindende start van het schooljaar, precies in de sfeer die De Ruimte wil neerzetten: vieren met hoofd, hart en handen.



Foto: Druk op schoolplein van KC De Ruimte voor het startfeest (foto aangeleverd).