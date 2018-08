Gezellig Bindingkamp in Burgh-Haamstede

Aalsmeer – Er is weer bericht van een Bindingkamp:

“Op een ietwat grijze zaterdagochtend vertrokken wij op 28 juli met 41 kampkinderen 11 begeleiders naar het Zeeuwse Burgh-Haamstede. Vlak na aankomst brak de Zeeuwse zon gelukkig snel door en hebben we na het verdelen van de slaapkamers en verschillende kennismakingsspellen ons eerste bezoek aan het strand gebracht.

Het strand is een plek die we vaker bezocht hebben deze week. Op maandag hebben we zelfs een heuse strand-sportdag gehad met een bootcamp bij de zee en andere sportieve activiteiten. Verder hebben we de eerste avond een dropping gedaan die, ondanks dat deze langer duurde dan verwacht, succesvol is volbracht, hebben we leren waterskiën, hebben we een fietsspeurtocht gedaan en gefietst over een bijzonder historisch stukje Zeeland.

Er wordt heerlijk voor ons gekookt door de koks en weinig geslapen door zowel kids als leiding. Kortom: we willen nog lang niet naar huis! Als u onze terugkomst live wilt meemaken, wij komen aanstaande zaterdag 4 augstus rond kwart voor één aan op de parkeerplaats van zwembad De Waterlelie.”