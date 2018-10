Gewond na eenzijdig ongeval op N201

Aalsmeer – Op dinsdag 2 oktober rond kwart voor tien in de ochtend heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de N201, tussen de Legmeerdijk de Middenweg. De politie, brandweer en ambulancedienst zijn na de melding direct ter plaatse gegaan.

Een 36-jarige automobiliste uit Kudelstaart kwam vanaf de fly-over bij de Legmeerdijk met haar voertuig in de berm terecht en raakte van de weg. Vervolgens sloeg haar auto over de kop en kwam onderaan het taluud tot stilstand.

Gelukkig zat de Kudelstaartse niet bekneld in haar auto. Ze raakte wel gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Haar echtgenoot laat in een reactie op facebook weten dat ze een kleine fractuur heeft, maar dat er verder geen complicaties zijn. De auto is behoorlijk beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: Brandweer Aalsmeer