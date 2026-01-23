Getuigen gezocht: Aanrijding op Poldermeesterplein

Aalsmeer – in de nacht/vroege morgen van woensdag 21 op donderdag 22 januari is de auto van Milly Oele aangereden en flink beschadigd. De inwoonster had haar auto neergezet in een parkeervak op het Poldermeesterplein, aan de kant van de ingang van de flats.

Milly denkt dat een vrachtwagen de schade heeft veroorzaakt. “Misschien niets gemerkt en gewoon doorgereden”, aldus de inwoonster. Bij de ingang van de flat is namelijk de aanlever-ingang voor de supermarkten Aldi en AH. Nieuwe producten worden zowel overdag als ’s nacht gebracht.

Cameratoezicht

Als daar in de avond of ’s nachts een auto aangereden wordt, zijn er meestal geen getuigen. Milly pleit daarom ook om op dat stuk cameratoezicht te maken, zodat altijd aan te tonen is wat er is gebeurd. Het is namelijk niet de eerste keer dat een auto met schade aangetroffen wordt. Er zijn al meer nachtelijke aanrijdingen geweest waarvan de daders onbekend zijn gebleven. Mogelijk zijn er wel getuigen. Milly Oele hoort het graag en is per mail bereikbaar: millyo@caiway.nl.