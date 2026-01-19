Getuigen gezocht: 2 Agenten mishandeld op Oosteinderweg

Aalsmeer – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 januari zijn twee agenten mishandeld en bedreigd op de Oosteinderweg door een groep jongeren. Beide agenten raakten hierbij gewond. Rond 03.45 uur zagen de agenten een fietser zonder verlichting midden op de rijbaan van de Oosteinderweg slingeren. Ze zetten de jongen, die deel uitmaakt van een groep, aan de kant.

Als de jongen een bekeuring krijgt slaat de sfeer om en worden de agenten ingesloten door de groep. Hierbij wordt een agent vol in zijn gezicht geslagen en de ander naar de grond gewerkt. Ook worden ze door diverse personen uit de groep bedreigd. De agenten roepen assistentie in. Ze krijgen de situatie weer onder controle met behulp van de opgeroepen collega’s, wapenstokken en een stroomstootwapen.

Een 18-jarige jongen uit Aalsmeer kon direct aangehouden worden. De andere verdachten wisten te ontkomen. De agenten hebben aangifte gedaan en de recherche is een onderzoek gestart. Op maandag 19 januari is een tweede verdachte in deze zaak, een 18-jarige jongen uit Haarlemmermeer, aangehouden. De aangehouden twee jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Meerdere aanhoudingen worden vooralsnog niet uitgesloten. Ben jij bij het incident betrokken geweest of weet je meer over deze zaak? Dan komt de politie graag met jou/u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.