Geslaagde première ‘Kouwe Kak en Tatoeage’

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 8 november konden de spelers en crew van Toneelvereniging Kudelstaart eindelijk het publiek trakteren op een hilarische avond waar maanden aan gewerkt is. Tijdens de feestelijke première werden de gasten bij binnenkomst getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee met een bijzondere traktatie: een klein drolletje, passende bij de naam van de voorstelling: ‘Kouwe Kak en Tatoeage’. De lach klonk volop uit de zaal en de spelers waren goed op elkaar ingespeeld waardoor het leek alsof ze het stuk al heel wat keer gespeeld hadden. De verwikkelingen op het podium tussen de welgestelde familie versus het ietwat volksere gezin zorgde voor hilariteit.

Heeft u het gemist? Geen nood, er komen nog een paar kansen waarvoor u nog kaarten kunt kopen. Vrijdag 14 november gaat de zaal open om 19.30 uur en begint de voorstelling om 20.15 uur. Zaterdag is er een speciale dinershow. Hiervoor is het niet meer mogelijk om last minute nog aan te haken, de kok heeft zijn inkopen reeds gedaan voor een heerlijk driegangen diner. Maar zondag 16 november zijn er nog wel wat plekken vrij tijdens de middag voorstelling. Om 14.00 uur start de voorstelling en de zaal gaat open vanaf 13.30 uur. Zaterdag 22 november is de laatste kans om dit doldwaze komische toneelstuk uit de familie Bruinsma serie te zien in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg. De spelers zijn dit jaar: Tiny Maas, Wil Kraan, Jos de Jong, Jitse Krenn, Patricia Huntjes, Liesbeth Zeldenthuis, Stef Hoogervorst en Corry v/d Peet afgewisseld door Tineke van Kleef. De komedie is geschreven door Carl Slotboom en de regie van deze voorstelling is in handen van de enthousiaste en professionele Merijn Oerlemans.

Een toegangsbewijs à 13,50 euro voor één van de voorstellingen is nu te koop, zowel online via toneelverenigingkudelstaart.nl als bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer en Slijterij van Lammeren in Kudelstaart. In de pauze zijn mooie prijzen te winnen met de verloting.

Foto’s: www.kicksfotos.nl