Geslaagd en zonnig schoolkorfbaltoernooi

Kudelstaart – Op 19 april vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats bij korfbalvereniging VZOD. Er deden zo’n 240 kinderen mee van zeven verschillende scholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel. De weergoden waren goed gezind, want het was de hele dag droog en regelmatig scheen de zon! Maar het belangrijkste was dat er door de kinderen met veel plezier werd gekorfbald. Er werd fanatiek gespeeld tot bloedende knieën aan toe. Maar gelukkig was er EHBO die veel pleisters heeft geplakt. Na de poulewedstrijden speelden de teams die eerste of tweede waren geworden nog een (kleine) finalewedstrijd. Het was leuk om te zien dat bijna elke school wel met een beker naar huis ging. Het onderbouw-toernooi werd gewonnen door groep 4 van de OBS, gevolgd door de Zon (4C) en Triade (4B). Kinderburgermeester Stan van Kessel, die zelf ook mee deed aan het toernooi, deelde de bekers uit.

De winnaars bij de bovenbouw:

Groep 5: 1e de Zon 5D, 2e Oosteinderschool 5A, 3e de Zon 5A

Groep 6: 1e Antonius 6B, 2e De Zon 6A, 3e OBS 6A

Groep 7: 1e Antonius 7B, 2e Antonius 7C, 3e Triade 7A

Groep 8: 1e de Ruimte 8A, 2e Antonius 8A, 3e Oosteinderschool 8A

Ook wordt elk jaar de grote Atie Westerdijk-wisselbeker uitgereikt. Deze mag dan een jaar op de school, die tijdens de poulewedstrijden van het toernooi (naar rato) de meeste punten heeft gehaald, blijven staan. Dit jaar ging de beker weer naar de Ruimte.

De organisatie hoopt dat alle kinderen een leuk toernooi hebben gehad en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Een keer meetrainen bij VZOD? In de maand mei en juni kunnen kinderen op dinsdag van 18.15 tot 19.15 uur vier keer gratis meetrainen. Meer informatie over de korfbalvereniging is te vinden op www.vzod.nl