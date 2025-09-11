Genomineerden Dutch Flower Awards bekend

Aalsmeer – Tijdens de RFH Trade Fair zet Dutch Flower Group (DFG) opnieuw haar kwekers en leveranciers in de schijnwerpers met de uitreiking van de Dutch Flower Awards. Een feestelijk moment waarop DFG haar waardering uitspreekt en laat zien hoe belangrijk duurzame samenwerkingen in de keten zijn. Dit jaar staat volledig in het teken van ‘IMPACT – Building sustainable impact together’. Met dit thema benadrukt DFG haar ambitie om vandaag al verschil te maken en samen koers te zetten naar een duurzame toekomst. Het sluit bovendien naadloos aan bij de IMPACT2030-duurzaamheidsstrategie van DFG, waarin visie wordt omgezet naar actie.

De genomineerden, aangedragen door de DFG-bedrijven, zijn geselecteerd vanwege hun inspirerende inzet en tastbare stappen op het gebied van duurzaamheid. De jury, bestaande uit de leden van het Executive Committee van DFG, heeft negen kwekers en leveranciers gekozen die dit thema het best vertegenwoordigen. De Dutch Flower Awards worden uitgereikt in drie categorieën: Bloemen, Planten en Buitenlandse Leveranciers. Genomineerden per categorie zijn dit jaar: Bloemen: Porta Nova, Van Helvoort Company en Vicini Hydrangea. Planten: Karma Plants, OK Plant en OVATA. Buitenlandse Leveranciers: Leybaert (België), Tambuzi (Kenia) en Windham Hill (Zuid-Afrika).

De feestelijke bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de RFH Trade Fair Aalsmeer op woensdag 5 november om 15.00 uur in de stand van Dutch Flower Group: 2.5.

Foto: De winnaars van de Dutch Flower Awards in 2024 (foto aangeleverd).