Gemeenteraad neemt kijkje bij de feestweek

Aalsmeer – Zondag 7 september kregen leden van de gemeenteraad en het college een uitgebreide rondleiding door het bestuur van de feestweek. Voorzitter Dave Strampel en zijn medebestuursleden Ruben Piet (faciliteiten en beveiliging), Roland Hofman (penningmeester), Dorine Strampel–Been (secretaris en vrijwilligers), Jelle Ruesink (PR en online kaartverkoop) en Stefan Verbeek (horeca) namen de bezoekers mee achter de schermen en vertelden hoe de organisatie werkt, van vergunningen en contracten tot koelingen en vloeren.

Vooral de beveiliging maakte indruk. Met maar liefst 35 camera’s wordt alles scherp in de gaten gehouden. Bezoekers, en met name ouders, laten weten erg tevreden te zijn over de veilige sfeer. Bij overlast treedt de beveiliging direct en consequent op: overlastplegers worden verwijderd. Het bestuur werkt voortdurend vernieuwend. Zo zijn er dit jaar verbeteringen doorgevoerd bij de toiletten en afvoer, en maken moderne LED-schermen deel uit van het terrein. Daarnaast wordt streng gecontroleerd dat er binnen niet gerookt wordt – boetes wil de organisatie voorkomen.

Fractievoorzitter van de VVD, Sissi Mijwaart, sprak namens de gemeenteraad haar waardering uit: “Het was een indrukwekkende rondleiding. We hebben groot respect voor de inzet van het bestuur en vooral voor de 100 vrijwilligers die dit mogelijk maken.” Ook Dirk van Willegen, fractievoorzitter van het CDA, benadrukte het belang van de feestweek voor de gemeenschap: “De feestweek laat zien hoeveel je kunt bereiken met een betrokken bestuur en vrijwilligers. Het brengt mensen samen en geeft Aalsmeer zijn unieke karakter. Daar mogen we trots op zijn.” De vrijwilligers werden zondagavond in het zonnetje gezet met een speciale barbecue. Zij gingen na deze gezellige avond met een volle buik en een hoofd vol instructies naar huis. De feestweek begint altijd ‘rustig’, maar de top-avonden, van woensdag tot en met zaterdag, zijn nu in volle gang en vereisten maximale inzet van het bestuur en de vrijwilligers. Het volledige programma en praktische informatie is te vinden op www.feestweek.nl.

Foto: Leden van de gemeenteraad en het bestuur van Feestweek Aalsmeer (aangeleverd).