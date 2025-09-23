Gemeenteraad bezoekt Cultuurpunt en Bieb

Aalsmeer – Op vrijdag 19 september bracht de gemeenteraad een werkbezoek aan het Cultuurpunt Aalsmeer en de Bibliotheek Aalsmeer in De Oude Veiling. Tijdens deze interactieve middag maakten de raadsleden kennis met initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en lezen in Aalsmeer.

Cultuurpunt Aalsmeer

De organisatoren van Cultuurpunt Aalsmeer lieten met foto’s zien hoe zij inwoners en verenigingen verbinden. Een mooi voorbeeld is KickASS (Aalsmeers Subsidie Speeddates), waarbij inwoners hun ideeën kunnen pitchen om wijken op een creatieve manier te versterken.

Bibliotheek stimuleert lezen

De bibliotheek Aalsmeer stimuleert lezen vanaf jonge leeftijd. Zo krijgen baby’s een BoekStartkoffertje met boekjes en voorleestips. Ook zijn er cursussen voor digitale vaardigheden en taal. De raadsleden kregen alvast een voorproefje van de vernieuwde bibliotheek, die binnenkort opent.

Schoolbibliotheek OBS Kudelstaart

OBS Kudelstaart heeft een eigen bibliotheek, beheerd door leerlingen van groep 8. Leerkrachten stimuleren het lezen van minder populaire boeken. De bibliotheek is ook toegankelijk voor buurtbewoners.

Bijzonder fotomoment

Na afloop konden de raadsleden op een bijzondere manier op de foto. Ze kozen een zwart-wit foto van een bekende plek in Aalsmeer. Met behulp van een groen scherm werden ze digitaal in deze foto geplaatst. De groene achtergrond wordt met speciale software vervangen door de gekozen afbeelding, zodat het lijkt alsof je echt op die plek staat. De middag werd afgesloten met een gedicht van dorpsdichter Marcel Harting. De raadsleden gingen geïnspireerd naar huis.

Foto: Gemeente Aalsmeer