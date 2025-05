Gemeentemagazine voor 55+ in Aalsmeer

Aalsmeer – Deze week wordt het nieuwe gemeentemagazine naar 55-plussers verstuurd. Het gemeentemagazine is de oude gemeentegids in nieuwe stijl en ontwikkelt op verzoek van inwoners. De vraag om een fysieke informatiegids met name gericht op oudere inwoners is daarmee gehonoreerd.

Maandag 12 mei is het eerste exemplaar van het nieuwe magazine door wethouder Willem Kikkert overhandigd aan deelnemers van Fit en Fun 55 plus. Deze gelegenheid was extra bijzonder omdat de les die dag precies één jaar bestond. Fit & Fun is een mooi voorbeeld van hoe beweging en ontmoeting bijdragen aan vitaal ouder worden.

Allerhande aanbod

De inhoud van het magazine is volledig afgestemd op 55-plussers. Er staan praktische contactgegevens voor allerhande aanbod in de gemeente in. Er zijn ook verhalen opgenomen van inwoners om andere inwoners ervan bewust te maken om tijdig voorbereidingen te treffen op de oude dag, om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Beweging en sociale contacten zijn bijvoorbeeld van belang om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de gids staan ook foto’s van vroeger en nu en woordzoekers. Het magazine verschijnt in een oplage van tienduizend stuks. Bijna 5800 daarvan gaan per post naar woonadressen.

De overige magazines worden verspreid in het raadhuis bij het sociaal loket, in de bibliotheek, via Teamsportservice Aalsmeer, huisartsen, fysiotherapiepraktijken, de ESA en Participe.

Samen Eten

Bij het magazine wordt ook de poster Samen Eten verspreid. Hierop zijn plekken te vinden waar gezamenlijk in Aalsmeer en Kudelstaart een gezonde maaltijd kan worden genuttigd tegen betaalbare prijzen.

Foto: Wethouder Willem Kikkert met het gemeentemagazine 55+ bij Fit en Fun. Foto: aangeleverd