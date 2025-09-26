Gemeente waarschuwt voor nepmedewerkers gemeente

Aalsmeer – Bij de gemeente zijn meldingen binnengekomen van mensen in oranje kleding die zich voordoen als medewerkers van de gemeente Aalsmeer. Deze personen vertellen dat ze de voor- en achtertuin moeten opmeten of vragen contant geld voor herstelwerkzaamheden.

Er zijn meldingen uit Kudelstaart en Aalsmeer Centrum. Meer details zijn op dit moment nog niet bekend. De gemeente benadrukt dat er nooit door gemeentemedewerkers om contant geld wordt gevraagd. Ook het ongevraagd opmeten op eigen grond van inwoners wordt niet door de gemeente gedaan. In de gemelde gevallen zijn er ook geen werkzaamheden waar de gemeente bij betrokken is.

Vraag identificatie en meld bij gemeente

Vraag in alle gevallen om identificatie van de personen. Vraag na bij de gemeente of er mogelijk werkzaamheden gaande zijn en of de personen bij de gemeente bekend zijn. Bij een verdachte situatie kan contact opgenomen worden met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wordt u bedreigd of is de situatie op enigerlei andere wijze direct onveilig bel dan direct 112.