Gemeente pakt huisvesting in Proefstation aan

Aalsmeer – Naar aanleiding van meerdere signalen van overlast, meldingen vanuit de raad en daarop volgende gemeentelijke controles op de locatie aan de Linnaeuslaan 2a (bekend onder de naam: Proefstation) is geconstateerd dat op dit adres grootschalig arbeidsmigranten worden gehuisvest. De gemeente heeft geconstateerd dat de locatie voorziet in ongeveer 156 bedden en tijdens één van de controles was er sprake van een bezetting van ongeveer 120 bedden. Terwijl eerder dit jaar vanuit de gemeente meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met de nieuwe huurder en eigenaar van het pand waarin is aangegeven dat op deze locatie geen huisvesting mag plaatsvinden. Voor de zomer is hierover een waarschuwingsbrief verzonden. Bovendien is het huisvesten van arbeidsmigranten op deze locatie in strijd met het bestemmingsplan en is hier geen vergunning voor verleend.

Integrale controle

Om het zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken heeft na het politieke zomerreces een gemeentelijke controle plaatsgevonden. Tijdens de controle zijn bewoners gehoord en werd geconstateerd dat er mogelijk sprake was van misstanden op het gebied van huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden waar een of meerdere uitzendbureaus bij betrokken zijn. Gelet op deze signalen is direct contact gelegd met de Nederlandse Arbeidsinspectie en is gezamenlijk besloten op korte termijn over te gaan tot een integrale controle op het adres Linnaeuslaan 2a. Tijdens deze controle eind september van dit jaar hebben 34 personen deelgenomen en zijn zeker 48 bewoners gehoord door toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie, toezichthouders van de gemeente Aalsmeer en boa’s. Uit deze gesprekken bleek dat de geïnterviewden werkzaam waren bij vier verschillende uitzendbureaus. Voornamelijk bij één uitzendbureau kwamen de slechte arbeidsomstandigheden naar voren.

Tekortkoming huisvesting

Op het gebied van huisvesting kwamen onregelmatigheden naar voren. Voorbeelden hiervan zijn het niet doorbetalen tijdens ziekte, lange werkdagen, niet beschikken over arbeidsovereenkomst of loonstroken in eigen of andere voor hen leesbare taal, boetes bij niet schoonmaken van openbare ruimte onder dreiging dat er camera’s hangen, wisselende huurprijzen en onaangekondigde kamercontroles tijdens vakantie. Concluderend heeft de controle uitgewezen dat de omstandigheden op meerdere punten niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het betreft onder meer overtredingen die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en tekortkomingen op het gebied van huisvesting.

Handhavingstraject

Op basis van deze constateringen heeft de gemeente het handhavingstraject verzwaard waarbij de insteek is om zo snel als mogelijk de overtreding te doen stoppen. Er wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Arbeidsinspectie en de betrokken toezichthouders en ketenpartners om de naleving van de regelgeving te waarborgen, de overtredingen te doen stoppen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Fors aantal arbeidsmigranten

Het aantal arbeidsmigranten woonachtig in Aalsmeer is de laatste jaren fors toegenomen. In grootschalige huisvestingslocaties zijn circa 457 arbeidsmigranten (shortstay) en 368 Oekrainers woonachtig. In de woonkernen en -linten blijken 1.500 arbeidsmigranten te wonen op bij de gemeente bekende locaties. Daarnaast wordt ingeschat dat er nog tussen de 1.000 en 4.500 arbeidsmigranten gehuisvest worden binnen de woonkernen en -linten op niet gecontroleerde locaties en de gemeente heeft signalen gekregen dat er huisvesting op bedrijfsterreinen plaatsvindt. De gemeente onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn om meer grip te krijgen op de huisvesting en leefsituatie van arbeidsmigranten.

Foto: Het voormalige Proefstation aan de Linnaeuslaan 2a waar, zonder vergunning, grootschalig arbeidsmigranten gehuisvest worden. Foto: Redactie Aalsmeer