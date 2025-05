Geluksroute: Heerlijk ruikende rozen bij Belle Epoque

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het is mooi dat de bekendheid van de Geluksroute Aalsmeer nog steeds groeiende is. Naast de vele nieuwe gezichten zijn er dit jaar ook twee nieuwe locaties bijgekomen en één daarvan is Belle Epoque van Wouter de Vries, te vinden op de Rietwijkeroordweg 28.

Geen onbekende

De Vries is als ondernemer zeker geen onbekende. Als voorzitter van NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer) heeft hij iets neer weten te zetten, het ledental is vele malen vermeervoudigd en dat verdient een compliment. Het is echter de wijze waarop hij in de wereld staat dat hem een geluksbrenger pur sang maakt. Naast zijn gezin en zijn aandacht voor Aalsmeer over Hoop (de gezamenlijke kerken in Aalsmeer) is er vooral de missie en passie om mensen een blij moment te bezorgen. En dat kan volop voor iedereen die een bezoek brengt aan het bedrijf. Er valt zoveel te zien en te ontdekken. Een smaakvol ingerichte ruimte dat vele verrassende en sfeervolle hoekjes toont. En dan natuurlijk al die prachtige verschillende soorten rozen die allemaal hun eigen verhaal hebben en waarvan 80% heerlijk ruikt. De meerdere ruimtes zijn geschikt voor workshops, tentoonstellingen en muziek optredens. Koffie en thee staat altijd klaar en vragen worden bantwoord.

Trek er vooral wat tijd voor uit, want Wouter is een begenadigd verteller en zijn bedrijfstoekomstplannen passen goed bij de filosofie van de Geluksroute. Zoals de biologische teelt, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek creëren. “Ik wil hen zoveel zelfvertouwen mee gaan geven dat zij zelfstandig verder kunnen.” Ook de samenwerking met andere partijen opent nieuwe perspectieven die heel inspirerend zijn om naar te luisteren.

Tijd speelt geen rol

Naast de dynamiek is er bij Belle Epoque ook een oase van rust te vinden, waar je als geluksplukker heerlijk zittend op een bankje al het schoons op je in kan laten werken. Want tijd speelt in dit weekend geen rol. Het is deelgenoot worden van de sfeer zoals deze past bij het bedrijf. Wie weet komen de schapen en kippen wel even buurten! De vierde Geluksroute Aalsmeer wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 en zondag 25 mei op verschillende locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Kijk voor de juiste adressen, tijden en activiteiten op de website www.gelukskroute.nu (editie Aalsmeer 2025) of mail naar: geluksrouteaalsmeer@gmail.com

Foto: Wouter de Vries, Belle Epoque (aangeleverd).