Geluksroute: De uitdaging van Liselotte v/d Zwet

Door Janna van Zon

Aalsmeer – In aanloop naar het weekend van de vierde Geluksroute in Aalsmeer worden enkele Geluksbrengers voor het voetlicht gehaald. Deze week is Liselotte van der Zwet aan de beurt. Ook weer een bijzondere en interessante vrouw die je beter wilt leren kennen. Zij heeft zoveel van de wereld gezien en dat heeft haar een grote mate van wijsheid meegegeven. Bovendien is zij een verdienstelijk kunstenaar, behaalde ook niet zomaar de finaleronde van het Rembrandt project. “Ik heb daar heel veel geleerd.” Daar plukt zij nu de vruchten van, haar bekendheid stijgt en de kopers houden van haar kunst, zowel zwart/wit als kleur. Zij herkennen de ziel die Liselotte in ieder werk legt. “Het plezier om te zien hoe mijn werk de kijkers raakt, heeft mij veel gebracht”, zegt Liselotte met een blije bescheidenheid. Zij heeft een eigen atelier, maar tijdens de Geluksroute gaat Liselotte in de KunstKas tussen het weelderige groen een leuk experiment aan met de bezoekers: Samen werken aan één portret! Zelf is zij heel benieuwd naar de reacties.

Iedereen die mee wil doen krijgt vijf minuten de tijd. Wie zal er als eerste beginnen met het opzetten, wie durft en wie neemt vervolgens het potlood over en vult zo de volgende vijf minuten? Hoe zal het portret zich gaan vormen en hoe ziet het eindresultaat er uit van het gezamenlijke portret? Wat brengt dat teweeg bij degenen die mee tekenen? Ook voor Liselotte is dit een hele leuke uitdaging waar zij zich zeer op verheugt. Ook nieuwsgierig? Doe dan mee! Liselotte is beide dagen (24 en 25 mei) te vinden in de KunstKas aan de Aalsmeerderweg 325. Kijk voor meer informatie op de website www.

Foto: Liselotte van der Zwet (aangeleverd)