Geld beschikbaar voor groene ideeën

Regio – Er is geld beschikbaar voor Noord-Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed idee. Het Betrekken bij Groen-fonds heeft in totaal € 102.000 beschikbaar. Dit is veel meer dan verleden jaar zodat nog meer vrijwilligersgroepen aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning voor hun plannen en activiteiten. Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het fonds dat beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland.

Meer biodiversiteit en meer vrijwilligers

Iedereen kan een aanvraag indienen. De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort, het veilig en effectief organiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen en projecten rond thema’s zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur & gezondheid’ maken meer kans op een bijdrage. Projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken ook meer kans. Dit geldt ook voor aanvragen rond het veilig werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan.

Aanvraag indienen

Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Lees wel eerst goed de voorwaarden op www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aanvraagformulier. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland.

Foto: Joke Huijser-Spekken