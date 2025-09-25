Geen Sinterklaas Bingo, wel groot spektakel!

Aalsmeer – Na jarenlange hilariteit tijdens de befaamde Sinterklaasbingo gooit de organisatie het dit jaar over een andere boeg. Op zaterdag 13 december vindt in een vertrouwde setting het Grote Sinterklaas Spektakel plaats, een avond vol entertainment, Sinterklazen, Pieten, verrassingen en uiteraard de nodige knipogen naar de oude vertrouwde bingo. Waar het evenement altijd al bekend stond als topsport, vindt het Grote Sinterklaas Spektakel dit jaar voor het eerst plaats in een echte Aalsmeerse topsportlocatie, namelijk De Bloemhof. In de sporthal is meer ruimte, meer zitplaatsen en bovenal: meer spektakel. Wat je precies kunt verwachten, blijft nog even geheim. Maar één ding is zeker: deze avond wil je niet missen.

Kaartverkoop op 1 oktober

De kaartverkoop voor het Grote Sinterklaas Spektakel is op woensdag 1 oktober bij Vleghaar in de Chrysantenstraat. De deuren gaan om 19.00 uur open en de daadwerkelijke verkoop begint om 20.00 uur. Een kaart kost 25 euro en er geldt een maximum van zes stuks per persoon. Zorg dat je op tijd bent, want voor je het weet klinkt er uitverkocht en mis je een avond vol spektakel.