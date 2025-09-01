Gedichtentuin gaat dit weekend open

Aalsmeer – De 17e editie van de KCA Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof Aalsmeer opent aanstaande zaterdag 6 september en is te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Ook zondag tussen dezelfde tijdstippen kunnen bezoekers hier terecht om poëtische bijdragen te lezen. Dit keer zijn er maar liefst dertig inzendingen geselecteerd, alle gedichten hebben iets te maken met het thema ‘Bloei’.

Inspiratie vinden de (lokale) dichters in de natuur, de tuin, de bloei van het leven of juist in tegenstelde richting: een korte bloei, uitgebloeid… Elk gedicht levert weer een apart inzicht op, gevat in poëtische bewoordingen. Geniet van de dertig gedichten die op standaards staan opgesteld over het Boomkwekerskerkhof met zijn majestueuze bomen als decor. De volgende data van opening zijn zaterdag 13 en zondag 14, daarna zaterdag 20 en zondag 21 september, alle dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Er is ook een bundel waarin alle gedichten nog eens zijn na te lezen, verkrijgbaar bij Bruna voor 5 euro.

Foto: JvdZ