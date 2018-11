Gedichtendag 2019: Thema Vrijheid

Aalsmeer – De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur van KCA nodigt dichters uit om een gedicht voor te dragen in cultureel café Bacchus op donderdagavond 31 januari 2019.

Het thema ‘Vrijheid’, dat Poetry International heeft gekozen, kan grensoverschrijdend zijn, een taboe doorbreken, een glimlach ontlokken, ergeren of zelfs choqueren. Neem de pen op als wapen voor vrije gedachten op maagdelijk wit papier.

Lever je gedicht aan in Garamond 24, regelafstand 1 bij Marijke Haremaker via HaremakerJCP@hetnet.nl. Sluitingsdatum is 1 januari 2019. Laat dwang thuis, rijm erop los of neem het pad van het vrije gedicht met woordspelingen of metaforen.

De voordracht mag niet langer zijn dan circa 3 minuten en als je zelf niet kan komen, laat dan iemand anders voor je optreden.

Foto: Voordracht Pierre Tuning tijdens gedichtenavond 2018.