Gedichten over de aarde: Stof zijt Gij

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde. De gedichten (nog eens) lezen kan sinds twee weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode. Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye. Vorige week was het de beurt aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels en Marjan van Houwelingen en deze zondag trakteren Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur en Koos Hagen op mooie gedichten.

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.

Het Hele Al (Robert Lieuw)

Het hele al,

waar de mens machteloos is.

Het hele al,

waar de ontelbare sterren zijn.

En waar de mens

al eeuwig van droomt,

om een reis door het hele al te maken.

Aarde (C. Sloot-Commandeur)

Om te genieten op deze aarde

Zowel jong als bejaarde

Moeten wij er vooral zuinig mee omgaan

En dat wordt niet altijd gedaan

Gooi de afval niet overal

Gebruik geen gif bij ieder geval

Laten wij toch met z’n allen

De boel niet steeds zo verknallen

Als u goed hebt nagedacht

Doet u het voor het nageslacht

Opdat ook zij nog kunnen genieten

Van al het moois op deze aarde

Omdat wij het zo goed bewaarden.

Stof zijt Gij (Koos Hagen)

In de draaikolk rond de zonnegod

uit nevels, gassen, explosies geboren

dwerg in de kosmos, gestolde materie

ijzer, silicium, zuurstof

waarvan wij leven, die nanoseconde

tussen twee eeuwigheden

die onvermoeibaar nakroost baart

voedt en verwarmt, koestert en troost

die beeft van woede, vuur spuwt en verdrinkt

die al haar kinderen verslindt

elk levend wezen, goddelijke vonk

betovering die in het donker

voor even opvlamt en dan dooft.