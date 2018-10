Gedichten over Aarde: Het Blauwe Vuur

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde.

De gedichten (nog eens) lezen kan sinds drie weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode. Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye. Het is al de beurt geweest aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels, Marjan van Houwelingen, Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur, Koos Hagen, Gré Kalf, Engelie van der Weijden en Bram Landzaat.

En deze week trakteren Jetty Dijksma, Joke van der Zee en Jan Nooij op mooie gedichten:

Het Blauwe Vuur (Jetty Dijksma)

Gaia onze aarde-moeder,

verzadigd en moe

van trillende hitte

glijdt voorzichtig

in haar nachtgewaad.

Wazig blauw en

mistig wit bevochtigen

haar warme welvingen

en rode rondingen.

Nevels verzachten

haar zuchten, lessen haar dorst.

Langzaam vertilt zij.

Onze moeder is

in de wolken.

Aard (Joke van der Zee)

Gewoon, zijn aard

Aardig en bedaard

Waarlijk waarachtig

…geven zijn ogen zacht licht

Kleur, dat het mij geeft

Verlegen, vreemd achtig

…sla ik de mijne neer

Sta toe gewoon te doen

Schoorvoetend indachtig

…dat het rechte pad kromt

Onbegaanbaar voor mij

Vertwijfeling oppermachtig

…dropt een traan, zo gewetenloos

en de liefde, zo krachtig.

Oermoer (Jan Nooij)

Ooit begonnen in de diepzee van haar jeugd

bloeit ze, en bouwt explosief aan leven

ik hoor daarbij maar ben slechts bruikleen

bij mijn dood zal ze allen weer innemen

zij is de kringloopwinkel avant la lettre

nadat ze de zeeën had gevuld met leven

bedekte ze haar continentale naaktheid

met een overweldigend groen gewaad

de rouge van erosie strijkt haar rimpels glad

een blauwwitte opaal, vereerd door Helios

die haar zal begeleiden tot zijn dood

bekijkt zichzelf door mijn ogen en denkt

met mijn brein: ik baar ze en ik eet ze

ik ben Gaia en Kronos tegelijk.

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.