Gebouw van N201 beklad, iets gezien?

Aalsmeer – Op zaterdag 22 september tussen één en twee uur in de nacht is op het gebouw van N201 aan de Zwarteweg een ‘rare’ tekst geschreven. “Iemand vond het kennelijk heel tof om na afloop van het Oenkiefest het gebouw te bekladden met deze verheffende tekst. Mocht je een ander op ideeën hebben gebracht: Bedenk dan ook even dat we hier uren mee bezig zijn en honderden euro’s verder voordat het weer netjes is. Heel fijn. En als je dacht: Ik ben vet stoer nu, de man van de avond. Sorry vriend, je bent de stakker van de week”, aldus Sander Jongkind van N201 Aalsmeer op facebook.

Hij doet een oproep aan degene die de spuitbus ter hand heeft genomen om zich te melden en hij hoopt dat getuigen zich melden. “Dan gaan we even een gesprekje voeren met deze persoon”, besluit Sander. In reacties van derden wordt (begrijpelijk) aangeraden om hier een taallesje aan te koppelen. Iets gezien, weet je meer? Stuur dan een mail naar info@n201.nl