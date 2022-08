Gastgezinnen gezocht voor buitenlandse studenten

Aalsmeer – Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode van drie tot tien maanden ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur, taal en tradities. De scholieren wonen bij Nederlandse gastgezinnen en gaan naar de middelbare school. Wordt u gastgezin voor één van deze studenten en biedt u hen een warm thuis? In het voortgezet onderwijs in Aalsmeer, waar internationalisering een steeds belangrijker thema wordt, zijn de studenten welkom.

Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier, ook het gastgezin leert over de cultuur die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef je niet ver te reizen om de wereld te ontdekken. Je kunt de wereld in huis halen met een Braziliaanse, Franstalige of Belgische uitwisselingsstudent of misschien past een scholier uit Thailand, Letland of Duitsland beter bij u! Nederland blijkt steeds populairder te worden als ‘high school’ bestemming. Nederland wordt gezien als een veilig en gastvrij land. Voor een aantal studenten die eind augustus naar Nederland worden nog enthousiaste gastgezinnen gezocht, die deze studenten een warm thuis kunnen bieden voor drie, vijf of tien maanden. Gastgezin worden kan dus voor een korte periode, maar ook voor het hele schooljaar.

Lijkt het u leuk om dit fantastische avontuur aan te gaan met een uitwisselingsstudent? Nieuwsgierig geworden naar de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team per mail: highschoolholland@travelactive.org, bel naar: 085 2224810 of bezoek de website: www.travelactive.com