Fractie CDA bezoekt Renaissance Hotel

Aalsmeer – Een prachtige IJsvogel siert de muur van de hal in het nieuwe Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel, gelegen aan de Mr. Jac. Takkade 35 op het uiterste puntje van het grondgebied van de gemeente Aalsmeer. Direct bij de ingang van het Amsterdamse Bos. De fractie van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart was vereerd zo kort na de opening te worden uitgenodigd voor een werkbezoek.

Groen in omgeving

“We zijn met dit Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel onderdeel van Marriott Hotels & Resorts. De grootste hotelgroep in de wereld met ruim 6500 hotels.” Met deze woorden begon Joey Damen, Director of Sales & Marketing, de rondleiding. Het hotel telt maar liefst 250 kamers, waarvan 8 suites. Het hele hotel, inclusief alle kamers, zijn in diverse warme tinten groen ingericht. Deze corresponderen met het groen in de omgeving en in het bijzonder met dat van het Amsterdamse Bos. “We hebben tevens vier ruime vergaderzalen die geschikt zijn voor maximaal 130 personen en voorzien zijn van alle moderne apparatuur”, vertelt een enthousiaste Ivana Wessels, Sales Manager van het hotel.

Duurzaamheid

De leden van de fractie van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart waren vooral benieuwd of men tijdens de bouw van dit hotel ook rekening had gehouden met duurzaamheid. Joey Damen en Ivana Wessels gaven aan dat het hotel is voorzien van veel zonnepanelen op de daken, warmtepompen en dat het hotel geheel aardgasvrij is. “De architect heeft echt bewuste keuzes gemaakt met betrekking tot duurzaamheid en de omgeving”, gaf Damen aan, “Het hele gebouw, zowel binnen als buiten, past nu perfect in de ‘groene’ omgeving.” De bouw van het hotel duurde slechts een jaar. Dat is buitengewoon snel. Rond het hotel zal men nog extra groen gaan aanplanten. Ruim tien jaar terug stemde onder andere het CDA al voor het verlenen van een vergunning voor de bouw van een hotel. Het duurde ‘even’, maar nu staat er dan ook een prachtig hotel, welke werkgelegenheid biedt aan ruim 70 personen.

Samenwerking

De fractie van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart was blij verrast te vernemen, dat het hotel al regelmatig zaken doet met plaatselijke ondernemers. Ankie Harte, fractielid van het CDA en in een ver verleden woonachtig op de huidige plek van het hotel, benadrukte nogmaals “Juist de samenwerking met dit hotel is voor veel plaatselijke ondernemers erg belangrijk. Vooral op toeristisch gebied is heel veel te beleven in onze mooie gemeente voor de hotelgasten.” Het hotel beschikt tevens over een gezellige en ruime bar, een fitnessruimte en een restaurant voor 190 couverts.

De fractie van het CDA Aalsmeer en Kudelstaart was onder de indruk van dit mooie ‘groene’ en duurzame Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel. Zeker een aanwinst voor de gemeente Aalsmeer.