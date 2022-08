Fractie Absoluut Aalsmeer zaterdag in Kudelstaart

Aalsmeer – Op zaterdag 20 augustus is Absoluut Aalsmeer in Winkelcentrum Kudelstaart om met inwoners te praten over de bouwplannen in hun directe omgeving. Het bestemmingsplan Westeinderhage staat ter behandeling op de agenda van de commissievergadering op dinsdag 30 augustus. De gemeenteraad stelt in deze vergadering vragen hierover aan de wethouders.

Wilt u iets vragen of iets kwijt aan Absoluut Aalsmeer? Onder het genot van een kop koffie gaan de fractieleden graag het gesprek met u aan! De leden van AA zijn vanaf 10.00 uur te vinden op het plein midden in het winkelcentrum van Kudelstaart.