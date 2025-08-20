Fotograaf Kick heeft uniek zicht op Vuur en Licht

Aalsmeer – Ieder jaar trekken duizenden bezoekers naar de oevers van de Westeinderplassen voor het spectaculaire evenement Vuur en Licht op het Water. Maar wat vaak onzichtbaar blijft, is de inzet van tientallen vrijwilligers die achter de schermen bijdragen aan het succes van deze avond. Een van hen is Kick Spaargaren – een bekende naam in Aalsmeer en omstreken, en al jaren onmisbaar als vrijwilliger en fotograaf van het evenement. Kick Spaargaren (34) is professioneel fotograaf en werkt bij een hortensiakwekerij. Bovenal is hij een bevlogen Aalsmeerder. Met zijn bedrijf Kicksfotos.nl is hij een vertrouwd gezicht bij allerlei lokale evenementen, sportwedstrijden en feesten. Tijdens Vuur en Licht op het Water is hij echter op een wel heel bijzondere plek te vinden: boven op de Aalsmeerse watertoren, vanwaar hij het vuurwerk vanuit vogelperspectief vastlegt.

Magisch

“Dat moment waarop het eerste siervuurwerk de lucht in knalt, terwijl ik bovenop die toren sta… dat blijft magisch”, vertelt Kick, “Ik zie de hele Poel, de mensenmassa langs de oevers en de kleuren die de lucht vullen. Ik bel dan altijd even met mijn zus en zij zwaait van beneden met het lampje van haar mobiel. Je voelt overal de energie. Dat geeft me kippenvel.” Kick beklimt de toren gemiddeld zo’n 25 keer per jaar, maar het weekend van Vuur en Licht blijft voor hem het hoogtepunt. Dankzij zijn unieke beelden – die jaarlijks verschijnen in onder andere de Nieuwe Meerbode en op sociale media – kunnen bezoekers en inwoners nagenieten van het evenement, en krijgen anderen een indruk van wat ze hebben gemist. Op de website www.vuurenlichtophetwater.nl staan honderden foto’s van zijn hand.

Kick is er vanaf het begin van Vuur en Licht op het Water in 2012 bij. Hij zou een ‘vaste vrijwilliger’ genoemd kunnen worden, maar daarmee wordt hij tekort gedaan. Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis van de organisatie: “Als een verlegen jongeman bood Kick zich aan om als fotograaf voor het evenement op te treden. Fotograferen was en is zijn grote hobby. We hebben hem zien groeien. Als fotograaf, maar ook als persoon. En inmiddels is hij één van de sleutelmensen voor de organisatie van het evenement geworden. De week voorafgaand aan het evenement neemt hij vrij en dan verleent hij overal hulp en geeft gevraagd en ongevraagd advies. En hij steekt de armen uit de mouwen en sjouwt en sjort mee om alles voor elkaar te krijgen. Kick is een kanjer, onze kanjer.”

Groot hart voor dorp

Naast zijn werk als fotograaf en hortensiakweker is Kick volop actief in de gemeenschap en zet zich vrijwillig in bij allerlei andere evenementen zoals de Pramenrace en de Feestweek. Hij is een echte Aalsmeerder, met een groot hart voor zijn dorp.

Kick: “De dingen die ik doe, zou ik niet kunnen doen zonder de steun van mijn vader en moeder.” En over Vuur en Licht op het Water: “Daar heerst altijd zo’n goede sfeer, daar wil je zijn en daar doe je nieuwe vriendschappen op.”

Foto: Kick Spaargaren, ‘vaste’ vrijwilliger bij Vuur en Licht op het Water (foto aangeleverd).