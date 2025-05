Forten wandel- en fietstocht

Regio – Zou je weleens een fort van dichtbij willen bekijken? Dan is dat zondag 11 mei een uitgelezen kans. Poldersport De Kwakel en Bamboelabyrint Nirwana organiseren een wandel- en fietstocht, waarbij drie forten uitgebreid verkend mogen worden: Fort a/d Drecht, Fort Uithoorn (Amstelhoek) en Fort Nessersluis.

Bij alle forten kunnen vrijwilligers veel vertellen over de historie van het gebouw en de Stelling van Amsterdam, waarvan de forten deel uit maken. De tocht bestaat uit twee varianten. De eerste is gezien de afstand van ruim 10 kilometer zeer geschikt als wandelvariant en gaat langs het Fort a/d Drecht en Fort Uithoorn in Amstelhoek.

Het derde fort is Fort Nessersluis, dat officieel fort De Waver-De Amstel heet. Gezien de afstand van 19 kilometer is deze tweede variant wellicht meer geschikt als fietstocht. Houd er rekening mee, dat het rondje rondom de forten ook enige tijd vergt, het is een gemiste kans als je daar haast moet gaan maken.

Bij Fort a/d Drecht is horeca geopend en bij Fort Uithoorn is van de enthousiaste vrijwilligersgroep ter plaatse koffie van Poldersport en taart uit Nirwana te koop. Uiteraard zijn ook bij Poldersport versnaperingen verkrijgbaar en is er ruim gelegenheid om de tocht te evalueren.

Starten kan zondag 11 mei tussen 11.00 en 13.00 uur bij Poldersport De Kwakel, Boterdijk 91. Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro, onder 16 jaar gratis. Inschrijven is niet nodig.

Fortentocht op 11 mei. Foto: aangeleverd.