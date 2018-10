‘Food in de Veiling’ met smakelijke activiteiten

Aalsmeer – Voeding staat centraal tijdens het evenement ‘Food in de Veiling’ op zaterdag 3 november. In de ‘Huiskamer van Aalsmeer’ organiseren Bibliotheek Amstelland, Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer en ESA deze dag als kick-off voor de campagne Nederland Leest.

De hele dag kan meegedaan worden aan verschillende (smakelijke) activiteiten. Er kunnen gerechtjes geproefd worden en kennis gemaakt worden met lokale producten, Aan het einde van de dag, van 16.00 tot 18.00 uur, geeft Hans Spitsbaard, de winnaar van Heel Holland Bakt, een live bakdemonstratie in de grote zaal. Ook komt de Hogeschool Inholland met een aantal studenten van de opleiding Food Commerce & Technology. De studenten richten een voedingslab in, waar bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende smaakproefjes. Dit is voor de bezoeker interessant, maar voor de studenten ook, zij gebruiken de reacties van de bezoekers namelijk voor hun studie.

Multicultureel buffet

Tijdens het evenement organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, Dock en De Binding gezamenlijk een multicultureel lunchbuffet. Jongeren met diverse achtergronden presenteren de lekkerste gerechten uit het land van hun herkomst. Samen met hun ouders bereiden zij allerlei hapjes. Terwijl de gasten langs de verschillende kraampjes lopen en de gerechten proeven, vertellen de jongeren vol enthousiasme over hun land en de eetgewoontes van daar. Tijdens het buffet draait een DJ de lekkerste wereldmuziek.

Streekmarkt

Naast alle activiteiten is er ook een streekmarkt waar lokale ondernemers hun producten presenteren. Zo is er onder andere een bierbrouwer, een wijnmaker, vertelt de molenaar over zijn meel en laat een Imker zien hoe hij honing maakt.

Alle bezoekers aan deze feestelijke dag krijgen gratis het Nederland Leest boek ‘Je bent wat je leest’. Dit cadeauboek staat vol essays en verhalen van smaakspecialisten over koken, gezondheid, voeding en meer.

‘Bakken met Hans’

Food in de Veiling op zaterdag 3 november is van 12.00 tot 17.00 uur in De Oude Veilig in de Markstraat. De entree is gratis, met uitzondering van de presentatie van Hans Spitsbaard. Voor ‘Bakken met Hans’ zijn kaarten à 10 euro te verkrijgen via www.debibliotheekamstelland.nl, aan de balie van de bibliotheek en in het restaurant van De Oude Veiling.