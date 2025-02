Flower Art Museum gaat groeien en vernieuwen

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer – Het Flower Art Museum gaat uitbreiden en krijgt een moderne inrichting met onder andere een grotere museumwinkel en een lunchroom. In 2018, op 6 juli, opende het op bloemen, kunst en cultuur gerichte museum de deuren in de voormalige waterkelder aan de Kudelstaartseweg. Het had een prima start met gelijk een goede belangstelling, maar een kleine twee jaar later was er de sluiting door corona en kort daarna werd het museum verkocht. Een volgende onzekere periode van anderhalf jaar brak uit, verdwijnt het museum om plaats te maken voor woningen? Er werd een petitie gestart en deze pakte positief uit. Het museum werd weer verkocht en aangekocht door Ton van der Veldt en zijn familie met als doel het museum een impuls te geven en een toekomst op te bouwen.

Museumkaart

Inmiddels wordt, mede door de grote inzet van directeur Constantijn Hoffscholte, hard gewerkt om de officiële museumcertificering te krijgen, waardoor het ook mogelijk wordt om een bezoek te brengen met de landelijke museumkaart. Medio april hoopt het Flower Art Museum deze erkenning te krijgen. En dit is nog maar het begin van de weg naar een professionele en volwassen uitstraling. Het museum gaat verbouwd worden en groeien van 875 vierkante meter naar bijna 1.500 vierkante meter met een nieuwe entree met betere zichtbaarheid (vanaf de weg), een museale lunchroom en een ongeveer drie keer zo grote kunstcadeauwinkel aan de buitenkant (los van de expositiezaal).

Opwaardering

Ook de museumruimte zelf krijgt een opwaardering waarbij duurzaamheid (gasloos, zonnepanelen, isolatie en LED verlichting) het uitgangspunt is. Verder gaat een nette parkeergelegenheid met dertig plaatsen gerealiseerd worden, komt er een fietsenstalling aan de wegzijde en krijgt het buitenterrein een opknapbeurt. De wilgentunnel blijft overigens, zo benadrukte Hoffscholte, net als het concept hetzelfde blijft wat de programmering betreft met wisselende exposities, workshops en concerten. Afgelopen dinsdag 4 februari presenteerden Constantijn Hoffscholte en Ton van der Veldt trots de plannen voor de opwaardering en uitbreiding van het Flower Art Museum. Waarom de nieuwe eigenaar dit initiatief heeft genomen? “Ik en mijn familie houden van cultuur en kunst en willen dit graag met anderen delen. Bovendien is het een uniek gebouw en de lokale visie spreekt ons aan. Onze doelstelling is om dit mooie museum break-even te kunnen laten draaien”, aldus Van der Veldt.

Positief

Inmiddels is de gemeente op de hoogte gebracht en is enthousiast, de schoonheidscommissie is akkoord met de plannen en nu gaat het proces opgestart worden voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Op 1 oktober hoopt men te starten met de bouw en vernieuwing en in de zomer van 2026 is dan de grootse heropening gepland met spectaculaire exposities. Tijdens deze verbouwingsperiode zal het museum dicht zijn, maar deze sluiting geeft wel een positief gevoel. Er wordt vol vertrouwen uitgekeken naar een mooi, modern, volwassen en toekomstbestendig Flower Art Museum, waar Aalsmeer trots op mag en kan zijn!

Impressies van de vernieuwing en verbouwing van het Flower Art Museum (aangeleverd).

Foto: www.kicksfotos.nl