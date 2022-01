Flink portie kleur in huis met hortensia’s

Amstelland – Februari is in aantocht en dat betekent dat de uitbundig bloeiende kamerhortensia’s er weer zijn. Elke plant heeft honderden bloemetjes en die bloeien minimaal vier weken. Waar in huis je ‘m ook zet, de kamerhortensia zorgt overal voor een flink portie kleur en fleur. Natuurlijk in de woonkamer, maar heb je ook wel eens gedacht aan de badkamer, keuken, slaapkamer of werkplek? Het online inspiratieplatform Hydrangeaworld geeft voor elke ruimte praktisch advies.

Gezonde plant

Zolang er maar voldoende daglicht is, kun je in principe overal in huis genieten van een kamerhortensia. Verzorging is eenvoudig: geef regelmatig een slokje water. Als de potgrond licht vochtig is, dan is dat voldoende. De kamerhortensia fleurt niet alleen je huis op, maar zorgt ook nog eens voor een beter binnenklimaat. Het water dat je geeft, verdampt namelijk via het groene blad. Bij kamerhortensia’s is er sprake van een extra hoge verdampingsgraad, zodat de luchtvochtigheid in huis verbetert. Minder droge lucht in huis heeft tot gevolg dat gezondheidsklachten als een droge huid, droge ogen, hoofdpijn en neus- en keelklachten afnemen.

Keuken

De keuken is bij steeds meer mensen een echte leefruimte. En ook daar brengt de kamerhortensia sfeer. Het kan een echte eyecatcher zijn op een kookeiland of kleur brengen op een plankje boven je aanrecht. Ben je dol op fruit? Heel goed, maar hou dan wel minimaal 1 meter afstand aan tussen plant en fruitschaal. Rijpend fruit produceert namelijk ethyleengas dat de bloeitijd verkort.

Woonkamer

Kleurrijke kamerhortensia’s zijn er in verschillende formaten. Kleine soorten kun je bijvoorbeeld in een boekenkast zetten en grote exemplaren geef je een plekje op een (bijzet)tafeltje of op de grond. Heb je vloerverwarming? Gebruik een pot op pootjes, een plantenstandaard of zet de plant op een mooi kleedje met daaronder isolatiefolie. Je voorkomt zo dat de wortelkluit wordt opgewarmd. Daar houden kamerplanten, dus ook de hortensia, niet van.

Werkplek

Planten op de werkplek hebben een positieve invloed op de creativiteit en productiviteit van mensen. Bloeiende planten zoals de kamerhortensia zorgen bovendien voor extra energie. Voor optimaal effect zet je een kamerhortensia in het zicht, bijvoorbeeld pal naast het beeldscherm.

Badkamer

Plantbathing is een Japanse trend waarbij je jezelf omringt met planten om zo volledig tot rust te komen. Zet daarom ook eens hortensia’s in de badkamer. De plant heeft een hoog wellness-uitstraling en je kunt ‘m ook, in tegenstelling tot veel andere kamerplanten, prima in de badkamer neerzetten.

Slaapkamer

Kamerhortensia’s fleuren niet alleen de slaapkamer op, ze verhogen ook de relatieve luchtvochtigheid. Het binnenklimaat wordt daardoor beter en dat kan leiden tot een betere nachtrust. Zet de hortensia dus niet alleen in je eigen slaapkamer, maar ook in de kinderkamer.

Buitenkamer

Is de kamerhortensia uitgebloeid? Geef ‘m dan vanaf half mei een plekje in de tuin. De kans is groot dat het volgend jaar de plant weer gaat bloeien vanaf juni, net zoals de meeste andere tuinhortensia’s. Kamerhortensia’s in diverse kleuren (wit, roze, blauw, rood en paars) zijn tot en met de zomer verkrijgbaar bij bloemisten, tuincentra, supermarkten en online. Kijk voor informatie en inspiratie op www.hydrangeaworld.com, Facebook (Hydrangeaworld) of op Instagram (@Hydrangea_world).

Foto: Hydrangeaworld.com