Financieel gezond Omnia bestuurlijk in nood!

Aalsmeer – Het bestuur van de jubilerende Sportvereniging Omnia 2000 is dringend op zoek naar opvolging. Al jaren zegt het huidige bestuur van slechts drie personen dat zij er graag mee willen stoppen: enerzijds omdat zij geen binding meer hebben met de club (lees: geen kinderen meer die sporten) en anderzijds omdat zij al meer dan 15 jaar in dezelfde samenstelling het te kleine bestuur vormen voor een vereniging met meer dan 630 leden. En nu is het dan echt zover: in april 2026 stopt het huidige bestuur.

Vijf eilandjes

Het mooie van SV Omnia 2000 is dat zij een financieel gezonde vereniging is en dat veel kinderen en ouderen met veel plezier sporten bij gym en turnen, twirlen, trampolinespringen, sportfit en volleybal. Het nadeel is dat de vereniging op dit moment niet meer in ontwikkeling is, wat Omnia natuurlijk wel graag zou willen. Meegaan met de tijd en de uitdagingen van vrijwilligers aangaan, nieuwe sporten ontdekken, nieuwe activiteiten organiseren en ga zo maar verder. SV Omnia heeft echter moeten constateren dat deze activiteiten en ontwikkelingen stil staan, terwijl juist deze zaken zo belangrijk zijn voor de verbinding binnen de vereniging. Nu is het zo dat er vijf kleine eilandjes zijn en dat iedere sport op zich functioneert, wat niet erg is, maar niet zorgt voor het verenigingsgevoel waar het Sportpunt en Bestuur zo naar op zoek is.

Zaterdag brainstormsessie

Daarom doet de vereniging nu een noodoproep naar alle leden en geïnteresseerde mensen die wellicht een steentje kunnen bijdragen aan de brainstorm sessie. Deze brainstorm sessie heeft als hoofddoel een denktank formeren die zich gaat buigen over de toekomst van SV Omnia. Daarnaast is meedenken over de toekomst van Omnia het tweede doel van deze middag: praten met elkaar over verbinding, het verenigingsgevoel, enthousiasmeren van vrijwilligers en alles wat nog verder ter tafel komt. Met 630 leden binnen de club hoopt het bestuur op een grote opkomst, dat zou toch mogelijk moeten zijn.

De bijeenkomst is op zaterdag 25 oktober aanstaande van 12.00 tot 14.00 uur in sportcafé de Proosdijhal aan de Edisonstraat 6 in Kudelstaart. Iedereen is van harte welkom! Van te voren aanmelden kan ook via sportpunt@svomnia.nl

Foto: Optreden Omnia turnsters tijdens de afgelopen braderie in Kudelstaart (foto www.kicksfotos.nl).