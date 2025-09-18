Finalisten Onderneming v/h Jaar ’25–’26 bekend

Aalsmeer – Woensdag 17 september vond in het sfeervolle grand café van het Waterdrinker Green Trade Center in Aalsmeer de spannende voorronde plaats van de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar 2025- 2026 Aalsmeer’. Tijdens dit evenement streden 28 gedreven ondernemers voor een finaleplek, verdeeld over vier categorieën: Starter, ZZP’er, MKB klein en MKB groot. De avond werd feestelijk geopend door burgemeester Gido Oude Kotte. Waarna wethouder Sven Spaargaren en Wouter de Vries, voorzitter van Nieuw Ondernemend Aalsmeer het stokje van hem overnamen.

Pitches

Elke genomineerde kreeg twee minuten de tijd om zijn of haar onderneming te presenteren in een korte pitch. De avond begon met de elf genomineerden in de categorie Starter, gevolgd door zeven MKB klein-bedrijven, zeven ZZP’ers en tot slot drie bedrijven in de categorie MKB groot. Voor veel ondernemers was het een spannende uitdaging om hun verhaal in zo’n korte tijd krachtig neer te zetten. “Het is prachtig om te zien hoeveel ondernemerschap en creativiteit er in Aalsmeer leeft”, aldus wethouder Sven Spaargaren. “De pitches lieten stuk voor stuk zien hoe betrokken en innovatief onze lokale ondernemers zijn en hoeveel bereidheid er is om evenementen in Aalsmeer te ondersteunen. Daar mogen we als gemeente trots op zijn.”

Finalisten per categorie

Op basis van deze pitches, aangeleverde bedrijfsinformatie en de beoordeling door de jury zijn uiteindelijk dertien bedrijven geselecteerd die doorgaan naar de finale. De finalisten per categorie zijn: Starter: Bodil de Jong fotografie, Zeilschool Aalsmeer, Website Flow, en Flash FWD (strategische videografie), ZZP’er: Sier en Zoet, Amanda Poortvliet Paintings, Beauty Skull, MKB klein: Bibi’s Bijles, Scent the Brand, Slagerij Steen en MKB groot: Gomes, Jac. Kooij, FreshClusive.

Finaleavond en Publieksprijs

De finalisten worden de komende weken bezocht door juryleden voor een nadere kennismaking. De verkiezing bereikt haar hoogtepunt op vrijdag 21 november, wanneer tijdens een feestelijke avond de winnaars bekend worden gemaakt. Naast de juryprijzen is er ook een publieksprijs. Alle 28 deelnemende bedrijven maken hier kans op. Vanaf 10 oktober kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete bedrijf via de website: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. De publieksprijs wordt ook uitgereikt tijdens de finaleavond op 21 november.

Op de foto alle finalisten. Fotograaf: Jean Haasbroek.