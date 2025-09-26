Film Oud Aalsmeer in oktober: Samen Sterk

Aalsmeer – De film van de maand oktober, gemaakt door cineast Ton Offerman, is ‘Samen Sterk’ en gaat over de geschiedenis van de veiling(en) in Aalsmeer. De veiling, een dorp op zich, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente, ook op het sociale vlak. De inwoners waren trots op ‘hun’ veiling en de naam die Aalsmeer wereldwijd had veroverd met de handel in bloemen en planten. Deze band is inmiddels aan het afkoelen, maar wie deze film over de ruim 110-jarige geschiedenis van de veiling ziet, voelt trots en respect. Het geeft een mooi tijdsbeeld over het ontstaan en groei van de veilingen (CAV op dorp en Bloemenlust in ’t Farregat), het oprichten van coöperaties (samen sterker) en de constante innovatie in de bloemen- en plantenbranche. CAV en Bloemenlust besloten te fuseren en één veiling te bouwen in de Hornmeerpolder en hier verrees het gebouw van de VBA (Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer). Het was, tot 2008, het grootste overdekte handelsgebouw ter wereld, maar nog steeds niet groot genoeg, zo bleek een kleine twintig jaar later. Er werd grond aan de overkant, in gemeente Uithoorn, aangekocht en hier verrees VBA Zuid. Na nog een fusie maakt de veiling nu deel uit van Royal Flora Holland en is daardoor geen Aalsmeerse veiling meer. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is 35 minuten. De film is te zien op de website van Stichting Oud Aalsmeer: www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op radio en TV

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 oktober is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 oktober. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Delta te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Live in Historische Tuin

Live in de Historische Tuin is de film van de maand te zien op zondag 19 oktober om 15.00 uur in de veilingzaal. Met als extra films: ‘Veiling Bloemenlust in 1932’ en ‘Van Maanen & Mantel 1960–1970’. Gezellig samen film kijken en herinneringen met elkaar delen. Nog oude films op zolder liggen die interessant kunnen zijn om te vertonen aan inwoners? Neem dan contact op met: archief@stichtingoudaalsmeer.nl

