Fietstocht wethouder langs groen in Kudelstaart

Aalsmeer – Wethouder Wilma Alink-Scheltema met openbaar groen in haar portfeuille heeft donderdag een fietstocht gemaakt langs verschillende vormen van groenbeheer in Kudelstaart. In de zomer heeft ze dit al gedaan in Aalsmeer-Centrum en in Oost. Hans Vonk van de Dorpsraad Kudelstaartse fietste dit keer met haar mee.

De fietstocht begon bij de grondbank aan de Ambachtsheerweg. Bij de grondbank wordt grond opgeslagen dat vrijkomt bij voorbeeld bouwwerkzaamheden. Bij het begin van het Corry Vonkpad stond de groep stil bij een stuk groen dat zeer extensief (één keer per jaar) gemaaid wordt. Door dit speciale beheer is het aantal insecten en vogels op deze locatie flink toegenomen. Een meter gras aan weerszijden van het pad wordt op verzoek van de hondenbezitters frequenter gemaaid. Het fotomomentje was bij het Ad Verschuerenplein waar verhoogde perken met vaste planten het plein een mooi groen aanzien geven.

Wethouder Wilma Alink: “Ik vind Kudelstaart mooi groen en ook de kwaliteit van het groen heeft me aangenaam verrast. Het nieuwe college gaat extra investeren in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen. De gemeente heeft de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. We willen ook graag van inwoners horen wat hun visie op het groen is en willen weten wat ze zelf willen bijdragen aan de leefbaarheid en de groenvoorzieningen in hun wijk.”

Ideeën over openbaar groen of schade of overlast melden? Bel dan 0297-387575 of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl.

Bron + foto: Gemeente Aalsmeer